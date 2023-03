Desde 2016, el Banco de Leche Humana de Neuquén, viene realizando la loable tarea de recolectar y pasteurizar la leche que donan las mamás a lo largo de toda la provincia, y destinarla a instituciones de salud públicas y privadas.

El trabajo crece día a día, y en esta ocasión, el organismo solicita a la comunidad la donación de sacaleches.

La dinámica en el banco es continua: mientras unas mamás se suman a la donación, otras dejan de hacerlo en función de los ciclos naturales de la lactancia.

Los “sacaleches” son fundamentales en el proceso, porque permiten recolectar el alimento natural, antes de ser entregado al personal que lo traslada en condiciones seguras hasta el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, donde se lo pasteuriza y almacena, antes de ser enviado a todos los nosocomios públicos y privados que lo soliciten.

Los destinatarios son los bebés prematuros, inmunodeprimidos, huérfanos, trasplantados, los que fueron sometidos a cirugías, y aquellos con una prescripción médica con referencia nutricional, entre otros.

Según explicó a Cutral Co al Instante la pediatra Alejandra Buiarevich, las mamás que ya no usan sus sacaleches, o cualquier interesado en aportar a la campaña, puede acercarlo al Hospital, donde será recibido por personal del banco, o comunicarse con el WPP 299 4066430, para solicitar el retiro en domicilio, como así también consultar si el objeto es apto para recolectar leche en forma segura, pues hay un modelo que no cumple con los estándares y deriva en la contaminación del alimento.

Los elementos que se reúnan en la campaña, serán destinados a las mamás que desean donar y no cuentan con un sacaleches.

MÁS DE 3.500 LITROS DE LECHE HUMANA PASTEURIZADA

La profesional contó que desde 2016 hasta la actualidad, en el Banco de Leche Humana de Neuquén, se pasteurizaron 3.691 litros, que fueron distribuidos en los 47 nodos que posee la provincia, es decir, los lugares donde hay madres dispuestas a donar y personal sanitario para recolectar y asegurar que el proceso se complete dentro de las normas de seguridad, antes de llegar con el alimento a los bebés.

Desde el banco neuquino además se promueve y prioriza la lactancia materna .