Esta tarde, ante un imponente presencia de trabajadoras y trabajadores se llevó a cabo una asamblea general en Añelo, donde el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci reafirmó su compromiso de conseguir “el mejor acuerdo” en las paritarias de este año.

En primera instancia, Rucci adelantó que el aumento salarial para cerrar la paritaria 2022 superará ampliamente el 100%, una vez que se pongan los resultados del IPC sobre la mesa de negociación.

Destacó, también, “la importancia de ocupar espacios dentro de la política. Porque está en juego la provincia, el laburo de ustedes, está en juego la familia. Y claro que vamos a hacer un acto político!, porque vamos de frente, y hablamos de la importancia que tiene esto”.

Al hacer foco en la paritaria aseguró: “cada vez que tenemos que ir a defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras vamos y nos plantamos firme como tiene que ser. No tengan duda de que cada persona que compone esta organización sindical va a ir firme y sin debilidad a defender a los trabajadores petroleros. Nos vamos a plantar y a pelear por los trabajadores siempre”.

En ese contexto, Rucci aseguró que desde la organización que conduce no aceptarán ningún tope salarial. “Que al tope se lo pongan ellos, porque los trabajadores petroleros no tenemos tope. Esto es Vaca Muerta. Y a la energía del país la hicimos nosotros con mucho esfuerzo”.

“La nueva paritaria va a tener los mismos tintes que tuvo esta, no vamos a ir por lo que nos impongan, vamos a ir por lo que consideremos justo”, añadió.

EVACUACIÓN AÉREA.

Rucci aseguró que en breve firmarán con las empresas un sistema de “reglas que salvan vidas”, y detalló que se están ultimando detalles de nuevos procedimientos y capacitaciones constantes.

En ese sentido aseguró “que es prácticamente un hecho la evacuación por vía aérea, con el fin de trasladar a los compañeros en forma rápida y eficiente ante accidentes”.

“Se han comprometido las empresas a tener un avión y un helicóptero para evacuar de los yacimientos y llegar a los centros de salud”, dijo al tiempo que agregó: “Nobleza obliga, Vista, YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y PAE ya comprometieron que va a ser una realidad. Pero hay más empresas en la cuenca a las que les digo que si no se quieren sumar no van a poder trabajar. Se hacen los vivos y no valoran la vida de mis compañeros, que no van a ir a laburar si esas empresas que faltan no se ponen detrás de esto también”.

A su turno, el flamante presidente de Catheda, Guillermo Pereyra, destacó la labor que lleva adelante su sucesor y aseguró que seguirá acompañándolo (a Rucci) mientras pueda.

Asamblea de petroleros en Añelo (Fotos: gentileza)

“Hace pocos días y en esto también quiero agradecer a Marcelo Rucci que me propuso para ser elegido presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores de la Energía. Es una confederación que agrupa a todas las organizaciones sindicales de la energía de nuestro país, es de las más importantes que tiene el movimiento obrero Argentino» precisó y agregó se está elaborando una agenda de dialogo con todas las partes incluyendo al presidente de la nación para reclamar «que de una vez por todas se termine con este impuesto confiscatorio que nos condiciona y agrede, que es el impuesto a las ganancias».

Por su parte, el Secretario General Adjunto, Ernesto Inal, afirmó: «no es casualidad que hoy haya más de 20 mil personas» tras todas las adversidades que debieron enfrentar. “Hoy podamos estar acá reivindicando los derechos de ustedes porque la única lealtad que tenemos es con nuestros compañeros”

“La semana que viene tenemos paritarias. Quédense tranquilos compañeros, que si no nos dan lo que nos tienen que dar va a haber quilombo”, aseguró.