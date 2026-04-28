El municipio de Cutral Co anunció la nueva obra en el club Alianza

El inicio de la obra tiene fecha de inicio en 15 días

En la jornada de hoy se presentó el proyecto arquitectónico para la construcción de una nueva sede en la ciudad. El evento contó con la presencia de dirigentes, socios y el intendente municipal, quien confirmó que los trabajos iniciarán en un plazo menor a 15 días.

Durante la ceremonia, se realizó un homenaje a dos exjugadores de la institución. Se destacó su desempeño y responsabilidad en la historia del club, especialmente durante las participaciones de Alianza en competencias de nivel nacional.

La obra se ubicará en la intersección de las calles Eginoa y Tierra del Fuego, con el acceso principal sobre Eginoa. El edificio se desarrollará en una sola planta bajo conceptos de eficiencia operativa y ecología, buscando aprovechar la iluminación natural.

Las instalaciones contarán con:

Un sector de bar y cocina con capacidad para albergar a un equipo completo.

Área administrativa para el control institucional.

Un gimnasio equipado con lockers y sanitarios.

Un sector de alojamiento con ocho habitaciones.

Espacios de recreación, comedor y sala de máquinas para servicios.

El intendente Ramón Rioseco manifestó que la obra busca fortalecer el futuro de los jóvenes del club y reafirmó la intención de llevar al equipo nuevamente a la Primera División. Por su parte, Vega, integrante de la comisión directiva, calificó la jornada como un día importante para el crecimiento de la entidad y agradeció el cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio para la ejecución del proyecto.