Desde Turismo Neuquén visitaron Huincul para desarrollar la actividad local

Se trabajó principalmente en sumar a Huincul en la propuesta "Camino de Fe" y de senderismo, además de otras experiencias como la bodega

Tres integrantes de la Subsecretaría de Turismo de la provincia visitaron la dirección de culto municipal, de desarrollo productivo y también la nueva bodega de Huincul para coordinar y definir acciones de fortalecimiento local y potenciar el regional.

Estuvieron de visita Ana Clara Romero, Maria Cabrera y Francisco Marco, personal de la Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén, con el fin de llevar a cabo reuniones con referentes de la localidad.

Se trabajó en el desarrollo del producto Turismo Religioso (Camino de la Fe) en una reunión con Anibal Briceño, referente de la Casa de la Historia de Veteranos Ypefeanos, y Clelia Rebolledo, perteneciente a la Dirección de Culto Municipal, el objetivo fue avanzar en la búsqueda de información para la elaboración del relato de Camino de la Fe de la Region Comarca.

Luego hubo una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Productivo Nicolas Orellano con la finalidad de desarrollar el producto agroproductivo en la localidad. “El desarrollo de esta modalidad permite transformar la labor cotidiana del productor en una experiencia educativa y recreativa, fomentando la sostenibilidad, la preservación de saberes tradicionales y fortaleciendo el sentido de pertenencia local”, se explicó desde Turimo de Plaza Huincul.

Desde Neuquén se brindaron lineamientos de trabajo para el desarrollo del producto senderismo, y asi incorporar a la localidad al proyecto Senderos del Neuquén, unificando en una guía provincial con contenido actualizado y claro para el visitante.

Finalmente hubo una visita a la Bodega Principios y Finales, “donde fuimos tan amablemente recibidos por Alejandro Beckhamnn, recorrimos el viñedo y las instalaciones de la Bodega. Se les comentó la propuesta de desarrollo enoturistico en la provincia y los requisitos para la habitación provincial”, se informó.