Hubo conversatorio de Inmunizaciones de la región Comarca y Limay

En el encuentro se coordinaron acciones conjuntas y acordaron pautas a seguir en la tarea diaria.

Este jueves, el salón del Colegio de Profesionales del Arte de Curar de Cutral Co, fue el lugar de encuentro de vacunadores de toda la región.

Entre las 9 y las 14.30 h se desarrolló un conversatorio coordinado por la dirección provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Neuquén.

La actividad fue organizada por la Región Sanitaria de la Comarca y del Limay, y contó con una gran concurrencia de vacunadores pertenecientes a los hospitales dependientes de la zona.

Asimismo, se destacó la presencia y el compromiso del personal de Enfermería de la Cooperativa Copelco.

“Este encuentro reafirma la importancia de la capacitación continua en inmunizaciones, fortaleciendo el trabajo conjunto de los equipos de salud para garantizar la calidad y seguridad en las campañas de vacunación”, se dijo desde la Región Sanitaria.