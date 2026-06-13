Fuerte choque en barrio Pueblo Nuevo deja heridos

Intervino el personal del SIEN para asistir a personas heridas

El incidente vial ocurrió en la noche de este sábado en la esquina de Eduvina Godoy y Pedro Ramos. En principio involucró a dos vehículos pero testigos indican que también hubo una bicicleta involucrada.

En principio un Chevrolet Corsa y un Citröen fueron los protagonistas del siniestro. Acudieron los bomberos voluntarios, la policía provincial y una ambulancia del SIEN.

El tránsito se vio interrumpido mientras se realizó la asistencia a las personas involucradas que resultaron con lesiones y luego para la realización de pericias.