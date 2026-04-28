Plaza Huincul: oficializan el cronograma de elecciones vecinales 2026

Las elecciones se llevarán adelante el 12 de julio

Plaza Huincul difundió el cronograma oficial para el desarrollo de las elecciones vecinales 2026, que alcanzarán a distintos barrios de la ciudad. El proceso incluye instancias administrativas, presentación de listas y culminará con los comicios previstos para el mes de julio.

Según el documento, participarán los barrios Uno, Central, 25 de Mayo, Suyai, Centenario, Otaño, Soufal, Universitario, Altos del Sur, Norte y Marcelo Berbel.

El calendario establece que la convocatoria se realizó los días 13, 14 y 15 de abril. Posteriormente, entre el 20 y el 30 de abril se desarrolla la instancia vinculada a la reserva de color para las listas participantes.

El padrón provisorio se publicará el 2 de mayo, mientras que el padrón definitivo quedará establecido el 12 del mismo mes. En tanto, la presentación de listas y avales tendrá lugar el 28 de mayo.

De acuerdo al cronograma, el 8 de junio se conformará la Junta Electoral y se realizará la oficialización de listas. Al día siguiente, el 9 de junio, será el turno de las impugnaciones.

Las elecciones vecinales se llevarán adelante el 12 de julio, y el acto de proclamación de autoridades está previsto para el 22 de julio.

Este proceso permitirá renovar las comisiones vecinales en los distintos sectores de la ciudad, consolidando la participación comunitaria en la organización barrial.