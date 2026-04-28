Comarca petrolera: se realizaron más de mil denuncias por robo en 2025

Los datos corresponden a un informe estadístico del Ministerio Público Fiscal.

El informe estadístico 2025 del Ministerio Público Fiscal sobre la II Circunscripción —que abarca la Comarca Petrolera— muestra que los robos simples fueron el delito más denunciado en la región, en un escenario donde la mayoría de las presentaciones se canalizó a través de dependencias policiales.

De acuerdo a los datos oficiales, en Cutral Co se registraron 676 denuncias por robo simple durante el año pasado, mientras que en Plaza Huincul se contabilizaron 319 casos. Este tipo de delito se ubicó en el primer lugar del ranking en ambas localidades, seguido por hurtos y estafas.

En comparación con 2024, el informe marca un crecimiento en los delitos más frecuentes —entre ellos el robo—, aunque siempre dentro de la categoría de hechos sin violencia grave.

Dónde se realizaron más denuncias

Uno de los datos más relevantes del informe es el lugar donde se radicaron las denuncias. El 82% de los casos ingresados durante 2025 se realizó en comisarías, lo que confirma a la policía como principal vía de acceso al sistema judicial.

En ese contexto, la comisaría 14° de Cutral Co fue la dependencia que más denuncias recibió en toda la circunscripción. Según el detalle del informe, le siguieron otras unidades policiales de la Comarca, como la comisaría 6° de Plaza Huincul y la comisaría 15° de Cutral Co, aunque con menor volumen.

Además, también registraron ingresos otras dependencias como la Comisaría de Picún Leufú, la Comisaría de Villa El Chocón y áreas específicas como divisiones de tránsito o unidades especializadas.

Un patrón que se repite

El informe del Ministerio Público Fiscal confirma que los delitos más denunciados en la Comarca durante 2025 fueron los de mayor frecuencia cotidiana: robos, hurtos, estafas, amenazas y daños.

En el caso de Cutral Co, detrás de los robos se ubicaron los hurtos (430 denuncias) y las estafas (340). En Plaza Huincul, el esquema fue similar, con robos, amenazas y daños entre los principales registros.

Los datos permiten observar un comportamiento estable en cuanto a los tipos de delitos y a los canales de denuncia, con un rol central de las comisarías en la recepción de los casos a lo largo de todo el año.