Habrá corte programado de energía en Cutral Co

Afectará a usuarios del barrio Nehuen Che

Copelco informó que este miércoles 29 de abril se realizará una suspensión provisoria del suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento y poda en la ciudad.

El corte está programado entre las 09:00 y las 12:00 horas y afectará a usuarios del barrio Nehuen Che, específicamente en el sector comprendido desde calles San Luis y Gobernador Edelman, hasta Marcelo Berbel y Anastasio Blanco.

Desde la cooperativa indicaron que la interrupción alcanzará a usuarios singulares y amplificadores de cablevisión, y recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso de trabajo.