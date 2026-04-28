Juicio por NAO Día 9: quiénes declararon y qué pasará si no se presenta un testigo

Este martes se escucharon los testimonios propuestos por la defensa particular de dos imputados.

Se cumplió una nueva audiencia en el juicio que se sigue por el incendio y la explosión de la refinería de New American Oil -NAO- en Plaza Huincul, y se escucharon seis testimonios.

El tribunal colegiado que forman jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Alina Macedo Font abrieron la novena jornada en la oficina judicial de Cutral Co.

El lunes concluyeron los testimonios que aportaron tanto la fiscalía como las querellas de las familias Herrera y Jara. Con la última declaración de ese lunes se abrió la lista de los testigos aportados por la defensa particular que continuaron este martes.

Uno de los testigos convocados fue Alejandro Fedi, gerente de la empresa quien tiene a su cargo la relación con las grandes cuentas y la compra de materia prima como petróleo, energía y transporte y también la tarea en la planta de Challacó y el vínculo con OldelVal.

Respondió ante las preguntas del defensor particular de los imputados Guido Torti y Silvio Saibene cuál es la producción de la planta, qué significa el producto llamado Recon y cómo es su venta. Cuando se le consultó cómo se informaba sobre lo que debía elaborar la planta, explicó que enviaba las indicaciones “a todos los jerárquicos”.

Para septiembre de 2022, la proyección de fabricar Recon rondaba los 650 metros cúbicos y que se debía producir según el cupo otorgado por Oldelval para inyectar en los ductos.

Sobre la explosión e incendio donde murieron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, la madrugada del 22 de septiembre de 2022, contó que recibió el llamado de Torti, y quedó “shockeado”. Evaluó qué hacer teniendo en cuenta que su jefe se encontraba de viaje y recién pudo saber lo ocurrido cuando obtuvo conexión.

Viajaron ese mismo día y llegaron alreddor de las 19. “Recuerdo encontrarme con (Rodrigo) Ariaas, Silvio, Guido, y un par más. Recorrimos la planta y coordinamos ir a visitar a las familias. Era una escena que prefieron olvidar”, manifestó. En este caso, la declaración fue virtual.

El siguiente testigo fue Javier Martínez, el dueño de la empresa de electricidad e instrumentación que JMI que fue contratada para atender el sistema eléctrico de NAO, como asistente externa, con un empleado. “Nuestro trabajo era correctivo”, dijo y revisaban los tableros, conexiones. Mientras que sus tareas eran solicitadas por el jefe de mantenimiento de NAO.

De la planta dijo que “era antigua, reconvertida” por lo que había “bastantes cosas para mejorar”. Explicó que instalaron un nuevo transformador . Describió la red contra incendios como deficiente y había que hacer una maniobra para operarla.

Otro testimonio que se tomó fue el de un comisario que es licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo que realizó la inspección ocular, después de ocurrido el siniestro. Especificó dónde estaban los operarios sin vida, “en ceercanías a la sala de bombas contra incendios”.

Describió que el origen del fuego se produjo en el sector de “planta de solventes”, según su análisis. “Se identificó como el origen del foco ígneo. Se encontró una válvula de un tanque que era de ultraliviano”. Y que el fluido que cayó en las bombas eléctrica provino del tanque 205. Además observaron otro foco ígeneo en el sector de tanques, al oeste.

Del peritaje efectuado “se descartó que la fuente de ignición haya sido elétrica”, aportó. Por parte de la querella, el abogado Gabriel Contrera le pidió precisiones sobre el contenido del tanque 205: “es altamente probable que sea fuel oil”, respondió. En cuanto a si los equipos de aire acondicionado eran antiexplosivos, el perito respondió que no.

El último testimonio fue el de un empleado de Oldelval que explicó cómo era el mecanismo de recepción y entrega de crudo por parte de la empresa NAO. Y le exhibieron un gráfico en el que se especificaba el volumen de reconstituido fabricado desde el 17 al 22 de septiembre, cuando se alcanzó los 817 metros cúbicos y lo reconoció como un documento verdadero.

En el primer tramo de la jornada, otro exempleado que reportaba -según el organigrama- al jefe de planta de NAO, describió cuál era su función y explicó que como parte de la investigación su vivienda fue allanada. Trabajó hasta febrero de este año cuando fue despedido.

Como fue un testimonio aportado por la defensa particular, respondió las preguntas del abogado Coto quien le hizo reconocer planillas donde figuraba la entrega de ropa de trabajo a las tres víctimas fatales. También dijo que el año del incidente había un proyecto que era “mejorar la red contra incendios a fin de año”. Por esa razón contactó a proveedores, según su función. Ante las consultas de la fiscalía contó que el rol en el organigrama como coordinacióni general de planta y agregó: “nunca estuvieron claros los roles, nunca”.

Para este miércoles a las 9 está convocado un efectivo policial con el rango de subcomisario en el momento de la explosión e incendio de la planta. El tribunal ordenó que como ya se lo ha citado, en el caso de no presentarse se lo hará comparecer mediante la fuerza pública.

Uno de los testimonios más prolongados y que no estuvo exento de cruces con el defensor particular, comenzó el viernes y continuó el lunes. Se trata del perito Gustavo Camarota, a quien la fiscalía le encomendó la tarea de peritaje de la planta. Sin embargo, la defensa particular cuestionó que el propio Camarota había tenido un vínculo con la empresa NAO poco tiempo antes de la explosión y el incendio.

Hoy se reanuda a las 9.