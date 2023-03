Este martes, la cooperativa Copelco anunció dos cortes de energía eléctrica que afectará a un sector de Cutral Co. Desde las 8 hasta las 8:10 afectará a parque industrial de Cutral Co, la Colonia 2 de Abril, el aeropuerto de Cutral Co y desde Malleo hasta Guañacos y desde Perniseck hasta Lilio en el barrio Ezio Zani.

Mientras que desde las 8 hasta las 11 la interrupción se registrará en el aeropuerto, en la bodega municipal, en el parque de la Ciudad, en la excerámica Stefani, fábrica de aerogeneradores e INTI.