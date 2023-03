La saturación de las cárceles neuquinas generó que se cerraran hace varias semanas. Y desde entonces las personas que tienen prisión preventiva e incluso los últimos condenados, conviven en las comisarías.

En una audiencia pública realizada por una pelea de internos en la comisaría 6 permitió conocer la situación de las cárceles en Cutral Co.

El comisario Díaz, titular de la Unidad Penal 21 de Cutral Co contó que “la unidad tiene capacidad para 32 internos y tenemos 55. Hay 12 presos durmiendo en el piso, en el quincho y en el comedor. Son sectores que no son para alojamiento”, explicó para informar que no pueden recibir a ningún preso de la comisaría 6.

Por su parte, la comisaria Lascano, titular de la U22, reveló la capacidad es para 44 y tienen 46 internos. Es que en esta cárcel están los presos más peligrosos de la zona y la situación de convivencia es extremadamente compleja.

Violencia en la comisaría 6

Según un informe publicado por La Mañana Neuquén, se hizo una audiencia por una pelea violenta entre dos presos en la comisaría Sexta.

Uno es uno de los acusados por la muerte de Daira Acuña en las ex 450 viviendas de Cutral Co, Muñoz. El hombre fue absuelto por la muerte de la joven pero está preso por otros hechos.

“Muñoz ya tuvo cuatro situaciones de violencia en la alcaidía. Anduvo a los facazos, se evadió y prendió fuego colchones. Además, amenaza a otros internos a los que obliga a que junten plata para él por medios digitales (estafas) y no lo quieren denunciar por temor a represalias”, mencionó el comisario Marcos Mazzone de la DSI Cutral Co.

Muñoz agredió varias veces a un hombre de 76 años que está preso por violar a su nieta. Tenía prisión domiciliaria pero como había niños en la casa donde se alojaba, volvió a la cárcel. En las últimas semanas Muñoz quiso matarlo varias veces.

Se pidió el traslado de Muñoz hacia la U22 pero la jefa Lazcano señaló que en uno de los pabellones hay familiares de Daira Acuña, por lo que sería peligroso para Muñoz ir a parar a ese pabellón.

El gobierno provincial firmará este lunes un convenio con el gobierno nacional para el traspaso de la U9 que incluye obras para que los presos provinciales puedan ir a un pabellón en Senillosa y así liberar las comisarías y las unidades carcelarias. Pero habrá que esperar hasta que la obra se realice.