En la gran mayoría de las verdulerías de las ciudades, los precios no están expuestos, y los clientes sólo pueden saberlo si preguntan al vendedor por cada verdura o fruta que eligen.

Al momento del pesaje y determinación del precio final de la compra, ya es usual la sorpresa, porque este rubro de la canasta hogareña es el que más aumento registra en el contexto de inflación.

Mientras los verduleros esgrimen que los precios varían cada día y por eso no colocan los carteles, desde Protección al Consumidor se apunta que los valores deben estar exhibidos.

No es novedad que la inflación es una constante, y que el precio de los alimentos -siempre en alza- es una variable que las familias no pueden dejar de tener en cuenta en la economía familiar. En ese contexto, ya es casi normal que las compras en las verdulerías de Cutral Co y Plaza Huincul deparen sorpresas al momento del pesaje y monto final de cada transacción.

En las verdulerías locales es raro ver los precios expuestos, a excepción de algunos que se colocan en carteles ofreciendo ofertas, normalmente en papas, cebollas y cartones de huevos.

Pero en el resto de las verduras y frutas, ya es habitual preguntar al vendedor el precio, porque no están a la vista.

La gran mayoría de los comercios del rubro hacen sus compras casi diarias en el Mercado Concentrador de Neuquén. Debido a la inflación y a la variación de precios que impone la estacionalidad de cada producto, los precios varían constantemente.

En algunos comercios locales, al ser consultados por la falta de publicación de los precios, la explicación se basó en eso: casi todos los días los valores cambian, y por eso prefieren no colocarlos a la vista.

Para los clientes, eso deja un margen de duda, porque normalmente, los verduleros van pesando y colocando los precios que a veces consultan de una lista, pero usualmente parecen conocerlos de memoria.

Según publicó hace pocos días la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, en octubre, el Índice de Precios al Consumidor registró un aumento de 7,13% mensual y acumuló una suba interanual de 91,16% en el rubro.

También especificó que, dentro del grupo “Alimentos”, los principales aumentos se registraron en:

Verduras (15,22%);

Frutas (12,75%), Productos lácteos

Huevos (8,43%)

Bebidas e infusiones” (6,68%)

Así, queda reflejado que el cambio en los precios finales es real, pero desde Protección al Consumidor se indica que los precios deben estar exhibidos y que de hecho, desde el organismo a nivel local, se están realizando inspecciones en las verdulerías, y que se han labrado multas a varias verdulerías.