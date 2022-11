Trabajadores del EPAS aseguran que el sistema es precario en Buena Esperanza ya que no hay reemplazo para las bombas Back Up que permiten el envío de agua hacia Cutral Co y Plaza Huincul.

Desde hace mucho tiempo los trabajadores han denunciado la falta de inversión del EPAS en las instalaciones de Buena Esperanza. Y con la cercanía del verano, la situación se hace más crítica.

El gobierno provincial y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul han aportado fondos para reparar cañerías y el sistema en la toma del río. Incluso YPF aportó recursos humanos y de dinero para mejorar la provisión.

Pero las falencias son reales y el intendente José Rioseco planteó el reclamo en el acto aniversario de Cutral Co, cuando le pidió al gobernador que invierta para ampliar la planta de tratamiento de agua.

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul se sumó al reclamo y aprobó un pedido de informes al presidente del EPAS, Mauro Millán, del estado general de las instalaciones de Buena Esperanza pero especialmente de las bombas.

“Es necesario prevenir la falta de agua, debido a que esta situación conlleva problemas de salubridad a la poblaciónn y para evitar inconvenientes a la ciudadanía solicitamos conocer el estado de la planta Buena Esperanza y en particular, las bombas elevadoras de Back Up”, dijeron los concejales a través de una comunicación.

Noviembre fue un mes caluroso y hubo días en los que no hubo suministro y otros días en los que la presión de agua era mínima en los sectores altos de ambas ciudades.