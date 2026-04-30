Alianza lidera el Torneo Oficial 2026 de LIFUNE tras siete jornadas

Y tiene a Petrolero Argentino como escolta

Cumplidas las primeras siete fechas del Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol del Neuquén, Alianza se ubica en la primera posición de la tabla con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota.

Como escolta inmediato aparece Petrolero Argentino con 14 unidades. El tercer y cuarto lugar son ocupados por Maronese y Río Grande, ambos con 13 puntos, destacándose que Maronese es el único equipo que no ha registrado derrotas en lo que va del certamen.

En la zona media de la clasificación se encuentran Deportivo Rincón y San Patricio, los dos con 11 unidades, seguidos por Independiente y A.D. Centenario que suman 8 puntos cada uno.

La parte baja de la tabla muestra a Unión Vecinal con 7 puntos, mientras que Don Bosco y Pacífico cuentan con 6 unidades. En la última posición se sitúa Patagonia con 3 puntos, equipo que aún no ha conseguido victorias en el torneo.

Hasta el momento, Alianza es el conjunto con más goles a favor (17), mientras que Maronese posee la valla menos vencida con 4 goles recibidos.