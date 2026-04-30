Comarca: lanzan campaña para confeccionar abrigos destinados a perros callejeros

La iniciativa busca reunir tela polar, tela impermeable y personas que quieran colaborar cosiendo o cortando telas.

Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul impulsan una campaña solidaria para confeccionar abrigos destinados a perros en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas.

La iniciativa busca reunir tela polar, tela impermeable y personas que quieran colaborar cosiendo o cortando telas. Hasta el momento, informaron que recibieron una donación de $25.000 y varias voluntarias ya se sumaron para ayudar con la confección.

Desde la organización señalaron que continúan necesitando materiales e insumos para avanzar con la producción de abrigos y llegar a más animales.

Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes mediante el alias koryparce o acercar donaciones a Carlos H. Rodríguez 44.