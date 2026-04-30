Independiente venció a Petrolero en La Caldera

Por una nueva fecha del la Liga Federal

Por una nueva fecha de la Liga Federal de Básquet, Independiente de Neuquén derrotó a Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 77 a 68.

El encuentro se disputó en el estadio La Caldera y permitió al equipo local recuperarse tras su reciente caída ante Club Plottier.

El conjunto neuquino inició el partido con efectividad en ataque y presión defensiva, lo que le permitió adjudicarse el primer cuarto con un marcador de 24 a 18. No obstante, Petrolero ajustó su esquema en el segundo segmento y logró un parcial de 20 a 12, para irse al descanso con una ventaja de 38 a 36.

En el tercer cuarto, Independiente retomó el control del juego mediante una mejora en su defensa y conversiones desde el perímetro. Si bien el desarrollo fue parejo durante gran parte del último periodo, el equipo local logró ampliar la distancia en los cinco minutos finales para cerrar el marcador a su favor.

En el plano individual, Julián Fedele fue el máximo anotador de Independiente con 18 puntos, misma cifra que alcanzó Ricardo Brite para Petrolero. En el equipo ganador también se destacó el aporte de Maximiliano Leyton González —quien ingresó por el lesionado Joaquín Marcon— con 12 puntos y 8 rebotes, además de las conversiones de tres puntos de Cusa Oviedo. Por el lado de la visita, Mateo Uzandizaga Dubois sumó 10 unidades.