Plaza Huincul inauguró un tótem en homenaje a niños y niñas con enfermedades oncológicas

La actividad se desarrolló en la plazoleta ubicada frente al hospital Complejidad VI Plaza Huincul y Cutral Co

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, junto a miembros del gabinete municipal, participó este miércoles de la inauguración de un tótem conmemorativo en homenaje a niños y niñas que padecen o han atravesado enfermedades oncológicas.

La actividad se desarrolló en la plazoleta ubicada frente al hospital Complejidad VI Plaza Huincul y Cutral Co, lugar donde quedó emplazada la estructura simbólica destinada a visibilizar la lucha y acompañamiento de las infancias y familias que atraviesan este tipo de patologías.

Del acto participaron integrantes de la Fundación Hanna, institución homenajeada durante la jornada por su labor y compromiso con familias oncológicas, además de autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias de Plaza Huincul y Cutral Co, personal de salud y referentes regionales.

Entre los presentes estuvieron la secretaria de Gobierno, Anahí Bobadilla; el delegado de la Región Comarca, Rubén García; autoridades de Zona Sanitaria de la Región Comarca y directivos del hospital Complejidad VI.

Durante el encuentro, Candela Hernández, madre de Hanna, tomó la palabra para compartir su historia personal y el camino recorrido, testimonio que impulsó la concreción de esta iniciativa. Su intervención marcó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia y puso en valor la importancia del acompañamiento a pacientes pediátricos oncológicos y sus familias.

Además del homenaje, la jornada permitió visibilizar nuevos desafíos en materia de salud pública y contención social para las infancias que atraviesan tratamientos oncológicos.