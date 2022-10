El intendente José Rioseco repasó todos los logros de su gestión en 2022 durante su discurso por el aniversario 89 de la ciudad. Y prometió llegar con asfalto a la zona más carenciada del barrio Brentana y Nehuenche “porque nadie por ser pobre va a tener menor calidad de vida en Cutral Co”.

Así prometió “asfaltar todo el barrio de las mamás solas que tienen muchas necesidades, detrás del jardín 15” y aseguró que le dicen “para qué si no lo van a pagar, pero yo digo estamos para hacer igualdad social en el gobierno, lo mismo con el Nehuen Che, no por ser pobre van a tener menor calidad de vida”.

Rioseco anunció la licitación y construcción de un Centro de Cuidado Infantil, el nuevo edificio para la escuela técnica de la UTN, ambos con fondos nacionales. Y para el 2023 también prometió la construcción de un pulmón verde en la planta de tratamiento de residuos en el sector sur.

Al gobernador Omar Gutiérrez le pidió la ampliación de la planta de tratamiento de agua en Buena Esperanza “que son 15 millones de pesos” y la construcción de dos reservorios para mejorar la distribución en Cutral Co. Y agradeció a Gustavo Suárez, intendente de Plaza Huincul, la predisposición de trabajar en conjunto.

También destacó la ampliación y mejora de la flota de vehículos municipales “no para pasear sino para prestar mejores servicios”. Nación aportó un camión desobturador, una tráfic para niños y niñas con discapacidad y un camión recolector. Pero el 70% de los fondos fueron municipales.

También se anunció la construcción, con fondos del ministerio de Deporte, la construcción de un mini gimnasio. Y resaltó la construcción de la cancha de césped sintético para Rivadavia “porque cada vez que pisaban Lifune los amenazaban con no poder jugar porque no tenían cancha, no voy a permitir que ningún dirigente deportivo deje afuera a los chicos de Cutral Co por ser pobres, ahora tienen su cancha con césped y cercado perimetral”, dijo Rioseco.

También resaltó proyectos en marcha como la bodega Cutral Co, la ampliación del acueducto Los Barreales y el parque solar que también se construye con fondos municipales.Y la construcción de la estatua de la Última Cena.

Por delante Rioseco prometió seguir trabajando con la Ley Micaela “y la protección a la mujer golpeada”. Y se anunció la conexión del barrio Parque Oeste a la obra pluvioaluvional.

“Por último, cuando hablamos de Vaca Muerta, de las empresas, yo siempre digo, explotemos el petróleo pero no a cualquier precio”, dijo el intendente y pidió un homenaje para Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina, los tres trabajadores fallecidos en la refinería NAO en Plaza Huincul.