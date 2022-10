La constante queja de los usuarios ante la falta de atención al público por parte de Camuzzi Gas del Sur, podría resolverse en los próximos días.

El Ente Nacional Regulador del Gas -ENARGAS- le dio un ultimátum a la firma, para que reciba en sus instalaciones no sólo a quienes gestionan turnos on line, si no también a los clientes que se presentan espontáneamente para resolver dudas o efectuar reclamos.

La oficina local de la empresa que distribuye el gas en Cutral Co y Plaza Huincul, emplazada en Avenida del Trabajo Nº 847, permanecía cerrada desde la pandemia, cuando la firma apeló al protocolo sanitario para ordenar la atención al público, y recibir en la sucursal sólo a quienes gestionaban turnos on line.

Los reclamos por la falta de atención eran constantes, y fueron en alza tiempo atrás, cuando la empresa realizó numerosas suspensiones del servicio y retiros de medidores. Los clientes no encontraban manera de hacer conocer sus situaciones particulares y eso generó un gran malestar.

Con el regreso a la atención normal al disminuir los contagios, sólo Camuzzi Gas del Sur permaneció con las puertas cerradas a la atención en general de sus clientes, colocando en situación de desigualdad a quienes tenían una duda o reclamo espontáneo, y a quienes por distintas razones no podían generar un turno on line.

Esta semana, a través de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, se pudo conocer que el ENARGAS habría notificado a la empresa para que regularice la atención presencial de sus clientes en el plazo de cinco días, en todos los puntos del país donde posee oficinas.

La directora de Defensa del Consumidor de Cutral Co y Plaza Huincul, Melina Pieroni, confirmó la información, y destacó que desde marzo de este año el organismo venía realizando gestiones para respaldar el pedido de la gente para ser atendidos de manera presencial en Camuzzi Gas del Sur. Incluso las distintas delegaciones de la provincia decidieron actuar en forma conjunta para elevar un petitorio ante el ENARGAS.

Según la funcionaria, la intimación del organismo nacional apuntaría a que la empresa prestadora del servicio atienda de forma espontánea a quienes se presentan en sus oficinas, además de recibir a quienes consiguen turnos vía internet.