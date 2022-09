El fiscal jefe José Gerez dijo en Neuquén que entre los elementos secuestrados se cuenta material fílmico en el que podría verse “las maniobras previas” a la explosión producida en uno de los tanques de la refinería de Plaza Huincul que terminó con la vida de tres trabajadores.

Ayer se allanaron las oficinas de la empresa en Buenos Aires y se secuestraron dispositivos electrónicos, servidores, tabletas, celulares y soportes digitales del sistema de filmación y monitoreo de la empresa. Como la base estaba en Buenos Aires, había cámaras y sistemas de control en video constante, que habían sido renovados hace poco y estaban en funcionamiento.

Es decir que el video podría mostrar casi en primera persona todo lo que ocurrió dentro del predio de la empresa NAO. Ese material podría resultar vital para saber el origen del incendio. También se hicieron allanamientos en Cutral Co y en Plaza Huincul, en las viviendas del personal jerárquico de la empresa para secuestrar las computadoras y celulares que pertenecían a la empresa.

El primer dato que analiza la fiscalía es que el tanque donde se produjo el incendio no contaría con la válvula de presión y vacío. Una de la hipótesis es que se habrían reemplazado con otros artefactos “de venteo, que no cumplirían la misma función de las válvulas de presión”, dijo Gerez.

La fiscalía tiene todos los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de las empresas que están en el alrededor del predio de NAO Combustibles. Además de las filmaciones que realizaron, por ejemplo, los camioneros que estuvieron a escasos metros del predio de la refinería.

Gerez sostuvo que no fue un único episodio sino que fue una sucesión. Y que los tres operarios fallecieron intentaron activar el sistema hídrico y no pudieron hacerlo a tiempo “porque se sorprendieron con la explosión”.

Un operario relató que hace seis meses “el tanque 205 que es el tanque del centro de nuestro análisis tuvo un evento por una falla de válvula y produce material, hacia afuera” contó Gerez. Se llamó a declarar a los operarios del turno donde ello ocurrió “porque un evento similar pudo originar este sinisetro que se investiga”.

En Buenos Aires también se secuestró documentación con los protocolos de seguridad y evacuación que tenía la empress. Y además se recolectó toda la información que tenía el Ministerio de Energía de Nación sobre el funcionamiento de la refinería y de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén. “Se abre una etapa de análisis de todo este material”, dijo Gerez.

También contó que un perito de la fiscalía analizará si todas las auditorias previas y la documentación que tenían los ministerios nacionales y provinciales coinciden con lo que había en realidad en la planta. “Se contrata a empresas privadas para realizarlos, veremos si se condicen con la realidad”, dijo el fiscal.

Como es imposible utilizar la escalera del tanque 205 por su inestabilidad, el perito fiscal tomó imágenes con un drone para saber qué había dentro. Aunque las condiciones del tanque ahora esté en condiciones muy diferente al original por efecto del fuego.

La fiscalía de Cutral Co busca determinar el origen del fuego y si existe algún delito penal para reprochar a alguien de la empresa. Si fuera así, se avanzará con la formulación de cargos. Si el informe pericial indica que no hubo responsabilidad penal en el origen del fuego, entonces no se avanzará con la causa penal. Pero si podría generarse una demanda civil, que investiga otro tipo de responsabilidades.