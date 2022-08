Fueron 7 Coros los que pasaron por el escenario del Centro Cultural Cutral Co. Se presentaron Coro Nehuen Laku, y Coral, de Cutral Co, Arco Iris (Neuquén), Santa Cecilia (Plottier), Cumei Antu (Cinco Saltos), Coro Voces del Otoño (Centenario), Allcultum (Catriel).

El programa Cantar Coro apunta a humanizar las relaciones y más allá de la actividad cultural se intenta derribar prejuicios de edad y género.

Un ejemplo es Marta Morales, de 94 años, que señaló: “Hace poquito me operé la cadera así que ando debilucha. Pero agradezco a los genes de mis antepasados. Me encanta cantar. Desde 1993 estoy en el Coro”. Y aprovechó para elogiar al Centro Cultural. “La verdad es una belleza. Agradecemos a la gente de Cutral Co. Esta ciudad está más viva que nunca”, finalizó Mabel, del Coro Santa Cecilia de Plottier.

Por otro lado, Pablo Arroyo, director del Coro Arco Iris, aseguró: “Estamos muy conformes con los anfitriones que tenemos acá, con las instalaciones, el recibimiento para con nosotros. El Coro empezó con talleres de música de guitarras y después los reunieron para un Coro. Son personas de todos los barrios de Neuquén. La gente de siente muy bien, es muy terapéutico, y eso es gratificante”.

Por último, la organizadora del Primer Encuentro de Coros de Adultos Mayores, Mabel De Los Rios sostuvo que “este encuentro es una felicidad. Significa armonía en las voces, que ellos interactúen y también que trabajen todos los registros de voces. Esperemos que sea el primero de muchos. Le agradezco al público que nos acompañó”, concluyó.