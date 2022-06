El reconocido bailarín se presentará en el Centro Cultural -situado en el Parque de la Ciudad- con una obra homenaje al líder de Queen, Freddy Mercury. Será el sábado a las 21 con plateas que van desde 2500 a 2800 pesos.

“Creo que Freddie Mercury es, fue y será un personaje al que mucha gente le hará homenajes. Tuvo una vida llena de momentos muy interesantes y me parece que no hay que olvidarlo y que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de descubrirlo es muy bueno”, sostuvo Piquín, quien desde muy pequeño en su casa familiar creció bajo los sonidos de Queen.

“Llevar este espectáculo adelante me parece una forma de acercar su música y su arte al público”, agregó el bailarín de 48 años de edad.

Si hay algo que se destaca en las producciones del bailarín son los detalles y vestuarios que conllevan a un espectáculo de las características de El Show debe continuar. “Soy muy exigente no solo conmigo mismo, sino con todo lo referido al show. Me gusta que salga todo bien, que el público se siente en su butaca a disfrutar de un hermoso show como es este”, sentenció el coreógrafo que después de Freddie (primera versión que hizo entre 2011 y 2013) se lanzó a crear el musical, Let it be, inspirado en la música de Los Beatles sobre la que construyó una historia de amor.