En la sesión de hoy, el Concejo Deliberante otorgó la banca del Pueblo a una familia que reside en Altos del Sur. En este caso, fue Guillermo Valenzuela el encargado de plantear la necesidad de que les llegue el servicio de gas hacia el sector. Sostuvo que son 70 las familias que están radicadas en el sector y que carecen del servicio.

Al término de su exposición, el vecino indicó que “estuvimos más de un año y medio esperando la Banca del Pueblo, derecho adquirido por los ciudadanos y la verdad es que deja mucho que desear los tiempos administrativos que maneja el Concejo”. Señaló que fueron a buscar una respuesta favorable con un acta compromiso y dejar en claro que no es solo Altos del Sur, sino barrio Norte, Central Nuevo, zona de chacras “estamos padeciendo el frío”.

Recordó que en “2022 se está hablando de leña, de garrafas, en una ciudad productora de gas, con un presupuesto anual altísimo”. Indicó que “el 70 por ciento de Altos del Sur no tienen gas”. En la sesión no hubo respuesta y “eso no se produjo hoy, nos hacen esperar y gastas una garrafa por día y no se puede seguir hablando de leña”. Relató que la garrafa cuesta 1.500 pesos y “necesitás unas veinte al mes y no hay sueldo que alcance a cubrir ese gasto”.

Estamos exigiendo que nos den una respuesta como corresponde”, concluyó.