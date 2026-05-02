Hoy 2 de mayo es el día del docente universitario

Es el día de los docentes de carreras universitarias y también del Colegio Tecnológico

Desde la Universidad Tecnológica Nacional se saludó en su día al docente universitario. Desde la Facultad Regional Neuquén, con asiento en Plaza Huincul se reconoció a quienes “forman a las futuras generaciones de profesionales”.

Además de los docentes que se desempeñan en las carreras universitarias que se dictan en la UTN, también es el día de los docentes del colegio preuniversitario de Cutral Co, ya que la institución también es parte de la UTN.

El decano Pablo Liscovsky hizo llegar “un especial reconocimiento a cada docente por su dedicación, su rol en la construcción del conocimiento y su aporte al desarrollo de nuestra región”.