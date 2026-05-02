Pérfora se impuso en Plottier y quedó como único líder

El equipo de Plaza Huincul derrotó a Centro Español por 67-65 en condición de visitante y se ubicó en el primer puesto

El equipo de Plaza Huincul derrotó a Centro Español por 67-65 en condición de visitante y se ubicó en el primer puesto de la Conferencia Sur de la Liga Federal. Con este resultado, los dirigidos por Fernando Claris registran nueve victorias y una derrota en la división.

Pérfora estableció una diferencia inicial basada en el tiro de larga distancia, con la anotación de siete triples en la primera mitad del juego. Tras un primer cuarto que finalizó 23-14, la visita alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos (33-19) y se retiró al descanso con el marcador 42-28 a su favor.

En el tercer período, Centro Español ajustó su defensa y redujo la distancia en el marcador. A través de las anotaciones de Juan Peral y Facundo Ramadori, el local cerró el cuarto dos puntos por debajo (46-48). Al inicio del último tramo, un triple de Emilio Santana permitió que el equipo de Plottier tomara el control del juego por 49-48.

En los minutos finales, la efectividad desde la línea de tiros libres y un triple permitieron que Pérfora recuperara la ventaja. El encuentro finalizó 67-65 tras una conversión de Lucas Mohnen debajo del cesto cuando restaban cinco segundos en el reloj.

Santiago Candia fue el máximo anotador de la visita con 15 unidades, mientras que Emilio Santana lideró el goleo del partido con 19 puntos para el local.

Pérfora defenderá el liderazgo el sábado 9 de mayo ante Independiente de Neuquén en el estadio Malvinas Argentinas. Por su parte, Centro Español enfrentará a Pacífico como visitante este lunes a las 21 horas.