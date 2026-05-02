Arenas para la fractura en Vaca Muerta: prueban producto neuquino

YPF y Vista Energy hicieron pruebas y se espera un análisis del resultado para que crezca el sector

La utilización de arena para la fractura de la formación Vaca Muerta es un punto sensible en el esquema de sustentabilidad de la actividad. Es que el traslado de arenas se hace desde otras provincias y en Neuquén se trabaja para revertir esa situación.

El avance de ese objetivo no es sencillos pero el gobierno difundió dos buenos indicios.

Por primera vez en el desarrollo de Vaca Muerta, se realizaron pruebas de fractura hidráulica utilizando arenas silíceas extraídas en la provincia del Neuquén.

La empresa estatal Cormine avanza con estudios técnicos sobre su cantera ubicada en cercanías del área productiva. Su presidente, Mariano Brillo, indicó que se encuentran a la espera de resultados de laboratorio

Respecto de las pruebas realizadas con arenas extraídas en Neuquén, se supo que YPF realizó ensayos combinando material local con arenas de otras provincias, mientras que Vista Energy avanzó con un esquema más sostenido de testeo a partir de una cantera propia, integrando además su procesamiento en instalaciones ubicadas en Bajada del Palo.

En paralelo, desde el ámbito público y privado se impulsa la creación de una Mesa Interprovincial de la Arena, con participación de productores, procesadores y comercializadores de distintas jurisdicciones, entre ellas Entre Ríos, Chubut, Río Negro y Neuquén. La iniciativa busca ordenar el mercado, anticipar la demanda y optimizar la logística frente al crecimiento proyectado de la actividad en Vaca Muerta.