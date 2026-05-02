Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada tendrá poca presencia de viento.
La temperatura máxima para hoy está estimada en 14° y la mínima a -2°. El cielo estará mayormente despejado en el día y se cubrirá hacia la noche.
En cuanto al viento estará del oeste a 18 kilómetros en la hora con ráfagas de 19 kilómetros en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante con velocidad de 26 kilómetros y ráfagas de 35.
Para el viernesdomingo la máxima se estima en 22° Centígrados y la mínima de 6°.