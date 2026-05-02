Más importante que nunca: el 2 de mayo es el día internacional Contra el Acoso Escolar (bullying)

La violencia en la escuela deja heridas difíciles de sanar en la adultez

Desde 2013 y por iniciativa de ONG Bullying Sin Fronteras, la Unesco estableció el 2 de mayo como el día internacional contra el acoso escolar. Y en Argentina se aprobó en 2018.

En días donde proliferan las amenazas de violencia y los retos virales dentro de las escuelas, es relevante hablar y visibilizar el problema que hay detrás: el acoso escolar.

¿Qué es bullying?

Es el acoso entre iguales, es el conjunto de comportamientos físicos y/o verbales de un niño o niña o grupo de niñas y niños, de una manera hostil y abusando de un poder dirigido contra un compañero o compañera de forma repetitiva y durante mucho tiempo con la intención implícita o explícita de hacerle daño.

No se trata ni de bromas, ni de conductas aisladas, sino de relaciones abusivas y violentas. La interacción con los compañeros y compañeras contribuye en gran manera al desarrollo socio cognitivo de los niños y niñas, pero hay cierto tipo de relaciones que pueden tener consecuencias muy negativas en este desarrollo.

Estas conductas violentes pueden ser por redes sociales y sería ciberacoso,[19] el bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresiones, amenazas, acoso escolar homofóbico, entre otras.

Señales para detectar acoso escolar

Las familias de niños, niñas y adolescentes pueden estar atentas a esta señales para sospechar de que son víctimas de acoso.