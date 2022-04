El 28 de abril de 2004 se hizo un acto para su inauguración, tras largos años de conflictiva construcción. La obra del hospital se inició en 1997 y se culminó siete años después, en medio de una grave crisis económica provincial y nacional.

Su construcción había sido planificada varios años antes pero nunca se ponía en marcha. En el petitorio de la pueblada de 1996, cuando se levantó el pueblo de Cutral Co y Plaza Huincul para reclamar trabajo, se incorporó el pedido de que se inicie la obra.

En 1997 todavía no ocurría pero tras una segunda pueblada y la muerte de Teresa Rodríguez, finalmente se iniciaron los trabajos. La ubicación se decidió por una razón: como era una obra conseguida en la ruta, debía beneficiar a las dos comunidades y por ello se eligió un terreno que tenía una parte en Cutral Co y otra en Plaza Huincul. Pero fue más que nada simbólico porque el 80% del edificio está en Plaza Huincul y solo la franja derecha queda en Cutral Co. Es cierto que el acceso es fácil desde las dos ciudades.

Durante la construcción hubo muchos inconvenientes, los trabajadores de la UOCRA en varias ocasiones hicieron paro, prendieron cubiertas por falta de pago y la obra se demoraba.

Luego estuvo terminada pero no existía el instrumental suficiente (aunque era una construcción llave en mano) y después faltaron los profesionales. Finalmente, cerca del aniversario de Plaza Huincul, se hizo el acto y fue una fiesta porque el nuevo edificio era (y es hoy) uno de los mejores lugares de internación en la provincia.

Un detalle, en el pasillo de administración del nuevo hospital se puede ver la foto que se sacaron todos los integrantes del hospital Aldo V Maulú en el frente del viejo edificio, a modo de despedida. Y el día que se inauguró hubo un recital de Ignacio Copani.

La institución recibió la salutación del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, desde donde se resaltó “la importancia de todo el personal que trabaja en el cuidando de la salud de nuestra comunidad, feliz aniversario a todo el equipo del hospital comprometidos con nuestra comarca”.

La ministra de Salud, Andrea Peve detalló que es “hospital escuela para las y los profesionales de Salud que desean hacer sus residencias y el primero en la Patagonia en contar con un Banco de Leche Humana, que analiza, pasteuriza y distribuye la leche en la provincia promoviendo el desarrollo saludable de niños y niñas.Gracias a todo el equipo por el gran trabajo que vienen realizando, con empuje y dedicación, y felicidades en este nuevo aniversario”.

Y la concejala Natalia Paredes quiso “enviar mis saludos a todo el personal que trabaja cada día asistiendo a nuestras vecinas y vecinos bregando por el bienestar y la salud de todos#.