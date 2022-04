Un adolescente de 16 años caminaba durante la madrugada en la calle Amapolas en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co cuando fue abordado por un dos personas, que le intentaron sustraer la mochila.

El jovencito se trenzó en lucha aunque cayó al piso y lo agredieron. Sin embargo, logró escaparse y dirigirse rápidamente hacia el hospital.

Los malvivientes al advertir que se dirigía hacia el hospital, no lo siguieron y no lograron sacarle la mochila. La víctima no sufrió lesiones de gravedad, aunque debido a la situaciòn permaneción en observación durante la madrugada, tal como informó el comisario Martìn Villegas.

Una vez que estuvo estabilizado fue dado de alta y se retiró junto a su madre.