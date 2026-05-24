Neuquén conquista el oro en básquet femenino en los Juegos Epade

El seleccionado femenino se consagró campeón tras vencer en la final a Río Negro

El básquet fue la disciplina más destacada para Neuquén en los Juegos Epade, con un cierre perfecto en la rama femenina y un podio en la masculina.

El seleccionado femenino se consagró campeón tras vencer en la final a Río Negro por 51 a 27 en el Polideportivo Cayetano Arias de Viedma. El equipo mostró superioridad desde el inicio (29-12 en el primer tiempo) y controló el juego hasta quedarse con la medalla de oro, el único título colectivo logrado por la provincia en esta edición.

En tanto, el equipo masculino de básquet también subió al podio al quedarse con la medalla de bronce luego de superar a Santa Cruz por 67 a 63 en un partido ajustado que se definió en los minutos finales.

Con estos resultados, el básquet aportó dos medallas claves para el medallero neuquino y confirmó el buen rendimiento provincial en los deportes colectivos del certamen patagónico.