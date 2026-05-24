Torneo Oficial: Victoria de Alianza en Zapala frente a Don Bosco

Por 2 a 0 para seguir como lider del torneo

El equipo de Cutral Co fue justo ganador, tuvo que sufrir, correr y aprovechar las ocasiones que generó para llevarse la victoria.

Alianza y Don Bosco no encontraban hacerce con la pelota, ambos generaron aproximaciones pero sin generar peligro para los arqueros.

Alianza tuvo una muy clara en los pies de Rios y Don bosco una de Vera que pegó en el travesaño. Sobre el final, Alianza se quedó con un jugador menos por la expulsión de Erik Mendoza.

En el segundo tiempo, el ingreso de Leandro Cerda le vino bien a Alianza que comenzó a generar mas peligro en el arco de Don Bosco. A los 5 minutos del complemento, el mismo Cerda anotó el 1 a 0 para Alianza.

Don Bosco no supo mantener la calma y Alianza encontró espacios por los costados Rios desbordó por derecha y con un remate de derecha anotó el 2 a 0 para Alianza.

El local intentó descontar pero la poca precisión de sus jugadores y la poca efectividad en ataque no le permitieron acercarse en el marcador.

Alianza se mantiene en la primera posición del campeonato con 26 puntos.