Neuquén monitoreó emisiones de metano en 124 pozos inactivos

El relevamiento se desarrolló entre marzo y abril de 2026 junto a la Universidad McGill

La subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén realizó una campaña de monitoreo de emisiones de metano en 124 pozos inactivos y abandonados ubicados en 64 áreas hidrocarburíferas de la provincia.

El relevamiento se desarrolló entre marzo y abril de 2026 junto a la Universidad McGill, en el marco de un estudio del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Según se informó, la detección de metano permite evaluar la integridad mecánica de los pozos y detectar posibles fallas en los sistemas de sellado, lo que representa riesgos ambientales y de seguridad.

Los resultados servirán para fortalecer las tareas de fiscalización del Estado provincial y priorizar controles sobre operadores con posibles incumplimientos en sus obligaciones postoperativas.

Además, los datos serán analizados por especialistas de la universidad canadiense y posteriormente publicados en una revista científica internacional.