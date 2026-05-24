Plaza Huincul celebrará el 25 de Mayo con un acto central

En el gimnasio de Atardecer Feliz

Plaza Huincul anunció la realización del acto central por el Día de la Revolución de Mayo, que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo a las 11 horas en el gimnasio Atardecer Feliz.

La jornada conmemorativa se desarrollará en el marco de los 216 años de la conformación del Primer Gobierno Patrio. El evento contará con espectáculos artísticos, presentaciones de cuerpos de danza y la participación de artistas locales, en una propuesta abierta a toda la comunidad para celebrar una de las fechas patrias más significativas del país.

Además de las actividades culturales, los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas como choripanes, locro, empanadas, chocolate caliente y tortas fritas.