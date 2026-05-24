Cutral Co: brrio Pampa realizará un guiso de lentejas este lunes 25 de mayo

En la sede barrial

La comisión del barrio Pampa invita a vecinos y vecinas a participar del tradicional “Gran Guiso de Lentejas”, una propuesta comunitaria que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en la sede barrial ubicada en la intersección de Tucumán y Santa Teresita.

La jornada comenzará a partir de las 11:30 horas y tendrá como objetivo compartir un almuerzo patrio en un ambiente de encuentro y camaradería entre las familias del sector.

Desde la organización solicitaron a quienes asistan llevar recipiente o tupper para retirar las porciones.