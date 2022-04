El municipio de Plaza Huincul explicó que la cañería tiene múltiples pérdidas y que ya no se puede reparar “porque no admiten soldaduras”, explicó el secretario Miguel Navarrete.

Esa cañería fue instalada cuando el barrio era de YPF. “Ahora hay una cañería nueva, con presión”, dijo Navarrete y comentó que las instalaciones están listas para que cada vecino se conecte.

Pronto el caño viejo no tendrá agua y quien no se haya conectado ya no contará con el servicio.

“Ya le hemos informado a cada vecino del barrio Central, que debe colocar un caño desde el lugar que le dejamos asignado en la vereda hasta el tanque de la casa, es un trabajo particular”, detalló Navarrete.

Aclaró también que la red nuevo “tiene muy buena presión, la probamos en varios sectores hay gente que se conectó y está contenta, es un beneficio para todos”.