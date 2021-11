Quienes habitan las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul saben que las divide un límite geográfico, el “canal chico”. Pero con los años ese límite se transformó en una línea imaginaria que se traduce en un cordón cuneta.

Hacia el sur de las dos ciudades, este de Cutral Co y oeste de Plaza Huincul, se puede advertir claramente que Cutral Co avanza muy fuerte en la urbanización y ello impulsa el desarrollo de Plaza Huincul.

En ese proceso, los límites (reales e imaginarios) se hacen cada vez más difusos. Por ejemplo, YPF vendió 1500 lotes a la Municipalidad de Cutral Co y algunos de ellos, se supo después, están ubicados dentro del éjido de Huincul. La mayoría, pero no todos, de esos terrenos fueron adquiridos por el Sindicato de Petroleros. Están pegados a la línea divisoria de la calle JJ Valle, que está asfaltada del lado de Cutral Co y que es un baldío del lado de Plaza Huincul.

La calle es JJ Valle y el alambrado es del predio del Sindicato en Huincul

El municipio de Cutral Co se comprometió a darles agua y cloacas a esos lotes. Entonces se verán equipos de la Municipalidad de Cutral Co trabajando en tierras de Huincul. ¿Es legal? Es una pregunta que deberán contestar los especialistas en administración pública pero en principio se trata de tierras privadas y no de la comuna de Huincul.

Al lado del predio del Sindicato está el predio de la cooperativa de vivienda MTD, que ya inició el reclamo de la obra de servicios de agua y cloacas. Eso le corresponde a Plaza Huincul, cuando comience la obra de un lado, los reclamos del otro se va a incrementar.

Huincul está asfaltando la avenida Benito Perez, la está parquizando, pero esa obra no completa las necesidades ya que Cutral Co urbanizó toda la avenida Godoy, que comunica a todo el sur de la ciudad hasta el puente “Del Aluvión”. Y del otro lado, baldío. (foto comparativa). Allí ahora hay una huella del lado de Huincul, pero hay muchos vehículos que transitan por el sector y pronto será una necesidad.

Esta dicotomía Cutral Co-Plaza Huincul tiene otro capítulo. Hace poco el municipio de Cutral Co adquirió un predio deportivo para hacer funcionar sus torneos comunitarios. Y está en Plaza Huincul.

Nuevamente se trata de un lote privado que pasa a manos de la comuna de Cutral Co aunque esté emplazado en Plaza Huincul.

¿Habrá que legislar para que este proceso sea legal y ordenado? Probablemente será momento de ponerse a pensar si no es necesario generar un espacio de gobierno compartido, como se hace ya con el ENIM, pero con atribuciones específicas al crecimiento de ambas localidades.

Ese espacio no necesariamente tendría que generar más empleados, más cargos, más gasto público. Podría, por ejemplo, fijarse una reunión de todos los concejales, una vez cada tres meses, para debatir temas en común. Lo mismo podrían hacer todos los integrantes de ambos gabinetes y los intendentes, para resolver temas que involucran a las dos comunidades. Fijar un temario, definir participantes y marco legal.

O podría seguir como hasta ahora, con la Municipalidad de Cutral Co ocupando espacios de Plaza Huincul. Y capaz, cuando cambien los gobiernos y las circunstancias históricas, Plaza Huincul intentará ocupar espacios de Cutral Co. Quién sabe.