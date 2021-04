Camila Valenzuela, exalumna del Centro Provincial de Enseñanaza Media de Plaza Huincul, se egresó en el 2018 y aún no le hacen entrega de su título.

Ante esta situación la joven decidió hacer publica su situación y exigir por una pronta respuesta. Camila fue parte de la bandera en su promoción y actualmente se encuentra cursando una carrera universitaria. Pero sin tener su titulo secundario se le complica por los pedidos que le realizan desde la facultad por los documentos que debe presentar.

“Hola, buenas tardes! Quería que por favor hagan de público conocimiento mi situación con el C.P.E.M 58 DE PLAZA HUINCUL. Me llamo Camila Valenzuela y llevo más de 3 (TRES) AÑOS sin mi título secundario. Egresé en 2018 sin deber materias, estaba en la bandera y siempre fui muy responsable al momento de presentar todos y cada uno de los papeles que pedían.

En 2019 comencé la facultad con una constancia de título en trámite que me hizo el CPEM 58 y el analítico de que no debo absolutamente ninguna materia. En 2019 la facultad insistió con mi título secundario , ya que solo tenía hasta Julio para presentarlo. Les comenté la situación de que a mí escuela, CPEM 58 no había llegado ningún título y me dejaron volver a presentar el certificado de título en trámite, con la condición de que lo presente lo antes posible ya que podía perder todo mi progreso en la facultad.

En 2020 fui reiteradas veces a la institución del CPEM 58 en busca de mi título. Fui sola las 3 primeras veces y me dijeron que no había llegado, que no lo habían mandado, que habían mandado solo “unos pares” y que además tenía que ir en el turno al que yo concurría a la escuela. Fui de mañana y fui de tarde, nadie sabía nada de mi título.

Un día de febrero me presenté con mi mamá a la institución a volver a pedir mi título, lo cual me dijeron “mira, si vos no rendís las materia que debes pasan estas cosas que los títulos tardan” , mi mamá se enojó y pidió por favor hablar con todos los directivos, ya que está secretaria ( que por cierto lo único que hizo fue tomar mate y mirarnos por atrás de una computadora) no hizo nada más que solo faltarme el respeto. Al momento de hablar con la señora ANDREA MORENO, DIRECTORA DEL CPEM 58, persona la cual debería tener todos los modales al momento de hablar, se dirige a mi mamá de mala manera y repitiendo la frase “no sé quién es tu hija”. La señora Patricia Palacios brillaba por su ausencia y el señor Sergio Ramirez no sabía nada de lo que estaba hablando, no sabía quién era, qué había pasado y tomándonos el pelo a mi mamá y a mi diciendo que hay que esperar. Esperar qué? perder el año? Reiteradas veces fuimos mi mamá y yo a averiguar sobre mi título y siempre habían excusas nuevas. Que yo no presenté mis papeles, que mi preceptor no los había presentado, que mi preceptor perdía mis papeles, hasta que en un momento que tuvieron de cansancio me dijeron que habían perdido todas mis cosas. Por lo tanto, que yo básicamente no tenía secundario.

Acudimos al distrito, a abogados y supervisores ( Héctor Salinas y Blanca Santos, quienes me hicieron una nota de reclamo hacia la escuela, la enviaron de manera virtual al correo de la directora ANDREA MORENO, tengo la nota física y firmada por Blanca), los cuales TODOS concordaban que esa escuela era un desastre y todos sus directivos eran unos irrespetuosos.

Mi título supuestamente se hizo, se perdió, lo hicieron mal, no tenían personal para firmarlo y miles y miles de escusas mas que hasta el día de hoy yo sigo sin él. Es lamentable decir que NO SOY LA ÚNICA PERSONA CON ESTA SITUACIÓN EN ESTA ESCUELA. Estoy cansada que me quieran tomar el pelo, que jueguen con mi tiempo, el de mi facultad y el de todas las personas que tengo que molestar para que me ayuden en esta situación. ABSOLUTAMENTE NADIE en el CPEM 58 me dio una solución, la única persona interesada en ayudarme fue mi preceptor Martín, que encima de querer ayudarme. siempre le echan la culpa de toda la inoperancia que manejan en esa institución.

A LA SEÑORA ANDREA MORENO EX DIRECTORA , SERGIO RAMÍREZ VICE DIRECTOR Y LA SEÑORA PATRICIA PALACIOS VICE DIRECTORA, SI YO LLEGO A PERDER ESTOS TRES AÑOS DE FACULTAD POR SU INOPERANCIA Y FALTA DE RESPONSABILIDAD CON SU TRABAJO, QUIERO QUE QUEDE CONSTANCIA DE QUE TODO, ABSOLUTAMENTE TODO ES SU CULPA.

ATTE: CAMILA VALENZUELA”

Cuando la exalumna hizo una consulta por email con respecto a su título la respuesta desde la institución fue, “Hola Camila, te comento, hicimos el título pero faltó el número de una disposición por la cual tenes aprobada una materia, por lo tanto nos devolvieron el cartón y estamos a la espera de nuevos para imprimir otra vez. Fueron muchos los cartones devueltos con el mismo error”.

Ante esto la joven expresó, con una carta abierta, todo lo que viene sufriendo para dar a conocer la situación que atraviesa hace tres año y que continúa sin obtener una solución ante este problema.