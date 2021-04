Una de las determinaciones del gobierno nacional es difundir y privilegiar a las pymes argentinas y regionales dentro de la industria petrolera, pero la FECENE asegura que eso no se cumple.

Hace unos días, la Cámara que agrupa a las principales operadoras como YPF, Pluspetrol, Tecpetrol, PAE, entre otras, aseguraron que la aplicación del Valor Agregado Nacional del Plan Gas no se puede cumplir. El VAN es un ítem que impulsa la contratación de pymes, pero las petroleras aseguran que los contratos ya están firmados.

La Federación FECENE que agrupa principalmente a las empresas de servicio neuquinas emitió un comunicado en el que apunta principalmente a YPF. “En el caso de muchas operadoras y empresas de servicios especiales, en particular nuestra empresa de bandera hacen caso omiso a las normas vigentes y objetivos definidos, contratando empresas que no son locales y ni siquiera regionales, otorgando preferencias en plazos, contratos y relaciones, ajenas totalmente al logro del objetivo del desarrollo de las economías regionales y de la cadena de valor local y regional”.

El secretario de Energía, Darío Martínez, encabezó reuniones para igualar oportunidades entre las pymes y las multinacionales del sector. Pero por ahora sin el efecto buscado.

Desde FECENE se sostiene que las operadoras no contratan pymes “en función de una mayor absorción de la renta petrolera, de relaciones comerciales internacionales, de concurrencia de precios de dumping, de intereses de grupos corporativos, de ineficiencias y todo el conjunto de razones que se han acumulado en la historia para lograr este resultado en la Provincia y Región que ha provisto su energía al país durante muchísimos años, sin haber podido lograr un pleno crecimiento de su economía”.

Es un contexto económico y social muy complicado, por la pandemia de COVID-19, FECENE recordó que en 2020 hubo “fuga” de todas las empresas no locales y de la paralización de las actividades. Y que los trabajadores tuvieron “el único amparo de las empresas locales que mantuvieron la fuerza de trabajo, pese a la actitud negativa de muchas empresas operadoras y de servicios especiales, sumado a la actitud gremial en un esfuerzo de sostenimiento de todos esos compatriotas”.