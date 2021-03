Durante la reunión de intendentes de la región que se llevo a cabo la semana pasada en Piedra del Águila con la participación del Jefe de Gabinetes de la provincia, el intendente de Cutral Co, José Rioseco, planteó varios temas.

Entre ellos puntualizó la mejora de la Ruta 17 entre Plaza Huincul y Picún Leufú. Rioseco aprovechó la ocasión pata expresar el deseo de trabajar en el mejoramiento de esta ruta que favorecerá a ambas ciudades. “Yo plantee la necesidad del mejoramiento de la Ruta 17 que no solo abarca a Cutral Co y Plaza Huincul” dijo el jefe comunal.

Además destacó que en reiteradas ocasiones hay derivaciones medicas desde Picún Leufú y Piedra del Águila hacia el hospital Zonal de Cutral Co lo que hace que esta obra sea muy importante.

Cuando el intendente mencionó la propuesta la respuesta fue que no había presupuesto. “Nos manifestaron que no tenían presupuesto. Pero les digo, muchachos si no hay presupuesto para 20 kilómetros de ruta , vayámonos” aseguró Rioseco.