Esta mañana, al igual que ocurrió en otras circunscripciones, las empleados y los empleados del gremio de judiciales neuquinos realizaron una concentración para dar a conocer la situación que afrontan en el área de atención a víctimas de violencia, en Cutral Co y Plaza Huincul.

“La intención es dejar en evidencia ante la comunidad y requerir al Tribunal Superior de Justicia atención, planteando necesidades y falencias en las oficinas. La idea es visualizar para que la comunidad apoye el reclamo y que haya una rápida intervención de la justicia en caso de violencia familiar o de la ley 2785”, explicó uno de los trabajadores y referentes gremiales, Mario Esperón.

En el caso de la comarca petrolera, hay un “sinnúmero de ingresos de denuncias que toman comisarías de la Circunscripción y deben tener un rápido tratamiento. El cúmulo de denuncias implica sobrecarga al personal y al sistema, Trabajamos con dos equipos y medio del gabinete de los tres porque una de las psicólogas fue trasladada a Neuquén que atienden 80 casos”.

También pidieron por la falta de equipo interdisciplinario y la asistencia al Juzgado de Familia que “no tiene equipo propio, el personal tiene que intervenir en 2302 y restituciones”.

Se pide que se adopten medidas porque se requiere personal administrativo, un gabinete propio para Familia y un operador más en la oficina. “Son necesarios para brindar una atención mejor y que no haya casos graves que puedan terminar con el fallecimiento de alguna víctima”, dijo Esperón.

Insisten en que los casos aumentaron y el personal sigue siendo el mismo. “Tenemos muchas denuncias que entran a la oficina y no encuadran en la 2785”. En este sentido, desde SEJUN se promovió un taller destinado a la policía para que los oficiales de servicio puedan ayudar a evaluar y no encuadrar situaciones que no son de 2705 y los deriven a donde corresponde.

Para mañana está previsto que se retome el plan de lucha por la recomposición salarial y viajarán a Neuquén para manifestarse frente al TSJ.