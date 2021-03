Después del mediodía y tal como estaba previsto, las y los manifestantes se retiraron del lugar y se normalizó la circulación del tránsito. Para el sábado tienen previsto una marcha de antorchas.

Desde las 9 de hoy hubo un corte intermitente sobre el acceso al parque termal La Curva, a 3 kilómetros del ingreso a la ciudad. El gremio rechaza el aumento del 15% propuesto por el gobierno neuquino y exige una oferta superadora.

“Este aumento del 15% es en negro, escalonado y no repercute en los salarios de los trabajadores”, explicó Néstor Cides de ATE Cutral Co, que explicó que “desde el 26 de febrero nos declaramos en asamblea permanente con quite de colaboración, paros sorpresivos y actividades en toda la provincia”.

El gremialista remarcó que el sector de Salud de Cutral Co y Plaza Huincul “rechazó a la propuesta del gobierno que fue aceptada por la conducción provincial“, al igual que otras seccionales del interior. Por ese motivo, también hay protestas en simultáneo en el acceso a Zapala, Plottier, Chos Malal y los puentes carreteros de Neuquén.

Con respecto a la protesta en Cutral Co, la modalidad es con corte en ambos márgenes y habilitación del paso cada 20 minutos. “Las personas con certificado médico, turnos médicos y ambulancias tiene el paso libre” indicó Cides.