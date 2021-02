El fiscal Maximiliano Breide Obeid empezó con el alegato final en el caso por el homicidio del niño Luciano Fuente. Tiene 45 minutos como máximo para explicar a las y los ciudadanos que integran el jurado popular por qué sostiene desde el Ministerio Público Fiscal, que Diego Andrés “Neneo” San Martín fue el autor del disparo que terminó con la vida del pequeño en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Recordó los testimonios y solicitó que lo declaren “responsable” a Diego “Neneo” San Martín del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En tanto, el abogado de la querella, Omar Pérez en representación de la mamá y el papá de Luciano, terminó su alegato.

“No hay dudas y si quieren hacer parecer un homicidio culposo pero no. Una persona que tira con un arma de fuego no es un accidente, es un homicidio y que terminó con la vida de un inocente. Entonces, creo que no quedó dudas y cuando vayan a debatir podrán analizar claramente todo lo que vivimos y lo que hemos recreado”, señaló Pérez.

“Les pido a ustedes que con el corazón y con todo lo que vieron aquí, honren la vida de este niño que no merecía morir y está clamando por paz y justicia como lo hace su madre, padre y todo el pueblo de Cutral Co y Plaza Huincul”. (Noticia en desarrollo)