Desde el Colegio de Profesionales del Arte de Curar. de Cutral Co y Plaza Huncul piden a los vecinos de ambas ciudades no ingerir medicamentos que no están científicamente comprobados para combatir el Covid-19.

El pedido se basa en el uso de los medicamentos ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro entre otros que no cuentan con un sustento científico para la prevención del coronavirus.

“Desde el COPAC de Cutral Co y Plaza Huincul nos dirigimos a la población de ambas localidades para manifestar nuestra preocupación por el uso inadecuado que se está haciendo de medicamentos” dijeron.

Desde el Colegio Profesional remarcaron que las únicas medidas de prevención disponible es mediante el cumpliendo de las tres reglas básicas, distanciamiento de dos metros, uso adecuado de tapabocas tapando nariz y boca y lavado frecuente de manos con agua y jabón.

“Pedimos a toda la población cumplir con las recomendaciones actuales de los ministerios de salud de Nación y de la provincia de Neuquén” expresaron desde COPAC ya que la ola de contagios cada vez es mayor.