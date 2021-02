Un grupo de desocupados de la agrupación “20 de Junio” y otro integrantes en representación de capacitadores de Plaza Huincul cortan la ruta 22, frente a la torre de acceso a Plaza Huincul y a la destilería de YPF.

“Estamos por el reclamo en conjunto con la compañera Gilda Jara, de parte de los capacitadores porque en noviembre pasado nos atendieron en la Legislatura y hasta el momento, y los plazos que nos dijeron están totalmente pasados y no tenemos respuesta”, dijo.

En este sentido, señalaron que no los llamaron desde entonces y si bien hubo una ayuda para pasar fin de año, no obtuvieron más comunicación. “Queremos trabajo genuino y no nos llaman ni lo revisación ni nada o para futuros trabajos”, describió.

El corte de ruta es intermitente. Cada una hora permiten el paso de diez vehículos, según refirió el vocero Sergio Mansilla.