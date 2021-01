El intendente José Rioseco informó que se designará a una persona de la Municipalidad de Cutral Co por cada área del gobierno nacional. Esta todavía no se realizó porque aún no hay fecha para la visita del presidente.

En estos días se espera que el gobierno de Alberto Fernández envíe el protocolo sanitario para el desarrollo de las reuniones entre los neuquinos y los funcionarios nacionales.

Para coordinar todo este trabajo se espera una visita del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas en las próximas dos o tres semanas.

La “capital alterna” es un proyecto que instala a todo el gabinete nacional en una provincia para atender los asuntos particulares de ese lugar. “Cutral Co tendrá algunos beneficios pero vamos a aplicar lo que venimos protestando desde hace tanto tiempo, el verdadero federalismo, “, dijo el jefe comunal.

Los representantes de las localidades del interior podrán acercar sus proyectos, con la coordinación previa de Cutral Co “y en algún momento de la jornada podrán charlar con el ministro o con alguien del ministerio”, detalló el intendente.