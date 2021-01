Luis Alberto Nahuelcar y Gaby Varela, padres del sargento Gabriel Nahuelcar, aseguran que “la causa nunca estuvo estancada y estamos cerca de llegar a juicio”, al tiempo que se se manifestaron contra las declaraciones de la familia Espinoza, “que se laven la boca antes de nombrar a nuestro hijo”.

“Somos respetuosos de la investigación y de la justicia. Esto es un dolor de todos los días, pero la causa nunca se detuvo ni estuvo ’empantanada’ como muchos dijeron”, señaló Luis. En ese sentido, explicó que el pasado 28 de diciembre se cerró la etapa de investigación por parte del fiscal Agustín García y ahora resta realizar la audiencia de control de acusación para elevar el caso a un juicio.

Los padres de Gabriel Nahuelcar coincidieron en que “el proceso fue complejo y difícil”, pero “hubo una labor incansable de la fiscalía y nuestra querella para que esto siga su curso y para que los responsables estén en prisión preventiva”.

Actualmente son 6 los detenidos y un séptimo involucrado que permanece en libertad y es juzgado bajo el fuero juvenil. “Acá no hay un único autor porque todos participaron y son responsables. Son un banda organizada que se dedica a delinquir y que se dedicaron a asesinar a mi hijo Gabriel”, expresó Gaby, por lo que Luis agregó “esperamos con mucha expectativa el juicio y pedimos como familiares Nahuelcar y Varela, que los hallen culpables. Queremos escuchar la palabra ‘culpable’ porque todos tuvieron algo que ver”.

Más allá de manifestar el apoyo y respeto al proceso judicial, Gaby explicó que “el dolor que tenemos no se va a pasar con el juicio, cuando los condenen vamos a cerrar una etapa”. Ambos coincidieron en que “este año fue sumamente difícil. No tener a nuestro hijo y tener que seguir la vida”.

El caso llegaría a un juicio por jurados contra los 7 imputados por la muerte del sargento, donde se deberá probar la intervención y el grado de responsabilidad de cada uno en el crimen.

Mi hijo fue a trabajar y terminó asesinado por esta banda de delincuentes. Me arrancaron un hijo, se tendrían que lavar la boca antes de hablar de él. A Gabriel le enseñamos valores, educación, respeto y humildad. Parece que esta gente desconoce esos valores

La familia Nahuelcar-Varela se refirió además a las declaraciones que las familiares de Espinoza y Culliqueo dieron a este medio respecto al accionar policial en el episodio del 1 de enero del 2020 y pidieron de forma enérgica que “no nombren nunca más a nuestro hijo. Que tengan respeto por nuestra familia”.

Estoy indignada por las declaraciones de esta gente. Siguen basándose en una mentira, el odio y el desprecio por la vida de mi hijo. Me siento con impotencia porque no puedo creer con la desfachatez que salen a defender a sus hijos y acusar a la policía. No hacen más que demostrar el gran desprecio que tienen por la vida y por la institución policial. Jamás pensé tener que leer algo semejante.

Gaby Varela, madre del sargento Gabriel Nahuelcar