Las cámaras empresarias citaron a la conducción del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa para negociar el “bono de emergencia” que exige el sector. Esta semana comienzan las negociaciones.

El secretario administrativo del gremio, Marcelo Rucci, dio a conocer la novedad y sostuvo que la esperanza de los trabajadores es cerrar un plus salarial que reemplace al aguinaldo, que este año no llegó a miles de trabajadores. La cifra pretendida por el gremio es de $50.000.

“Hay una reunión presencial programada para el 4 de enero a las 10 de la mañana”, indicó Rucci al diario Río Negro y detalló que “esta reunión la propusieron las cámaras, así que ahí vamos a saber qué respuesta nos darán pero somos optimistas”.

La cita tiene dos particularidades que mantiene optimista al gremio: por un lado está la iniciativa de las cámaras para negociar de forma presencial; y el debut del CEO de YPF, Sergio Affronti, en la presidencia de la Cámara de Empesas Productoras de Hidrocaburos (CEPH) que nuclea a las grandes firmas.

Affronti ya mantuvo un encuentro con el titular de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, en el que dialogaron sobre el pedido de un plus de fin de año en 2020 para los trabajadores suspendidos que percibían sumas no remunerativas y que este año no cobrarán aguinaldo o cobrarán solo una parte.

Rucci remarcó que el 2020 “ha sido un año tremendo, durísimo, y esperamos arrancar un año mejor” con el reinicio de la actividad petrolera y con la posibilidad de conseguir un refuerzo económico.

Cabe recordar que el sindicato contaba con 25.000 afiliados al inicio del año pasado. Casi 20.000 quedaron suspendidos cuando se dictó la cuarentena obligatoria y aún son cerca de 5000 los que siguen en esa situación. Pero además una alta cantidad de operarios que podría superar los 2000 casos, aceptó retiros voluntarios a lo largo de este año.