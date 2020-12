El servicio estuvo interrumpido desde el 20 de marzo por el inicio de la pandemia del COVID-19. Esta mañana desembarcó un micro de la empresa Vía Bariloche, pero que presta servicio para Albus, que partió desde Neuquén hacia San Martín de los Andes.

El arribo del colectivo fue celebrado por el personal de la Terminal de Ómnibus de Cutral Co, que registraron el momento con sus teléfonos celulares. Si bien no había pasajeros de la ciudad esperando por abordar, si hubo algunos que descendieron porque tenían a Cutral Co como destino.

“A partir de ahora el servicio está normalizado y habrá viajes los martes jueves y sábados con destino a Zapala, Junín y San Martín de los Andes”, explicó el responsable de la boletería de Cutral Co; mientras que el servicio de Cutral Co a Neuquén los lunes, miércoles y viernes.

Con respecto a los precios, el pasaje de Cutral Co a Neuquén cuesta $470; a Zapala $380 y $2000 hacia San Martín de los Andes.

Del mismo modo, adelantaron que las ventas y reservas pueden realizarse de forma presencial en la terminal o a través de la plataforma web de las empresas.

Respecto al funcionamiento de la terminal, el personal trabaja en el marcado de los puntos seguros y colocación de puestos de desinfección en cada ingreso.